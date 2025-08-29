No cuadran los $188 mil de Noroña por YouTube (07:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. El senador Gerardo Fernández Noroña dice obtener 188 mil pesos por ingresos de sus videos y transmisiones en YouTube. Sin embargo, las cuentas no cuadran.

Las vistas que generan sus videos no son suficientes para captar esa cantidad, según las normas de asignación en ese tipo de transmisiones.

Tras darse a conocer que adquirió una casa de mil 200 metros cuadrados y 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, hace nueve meses, el morenista justificó el martes pasado que la compró con sus ingresos como senador, su pensión del Bienestar (tiene 65 años de edad) y el ingreso de sus transmisiones en YouTube que, aseguró en documentos, equivalen a 188 mil pesos mensuales.Para lograr los ingresos por 188 mil pesos mensuales que reportó Noroña en una de sus declaraciones patrimoniales, debía haber registrado 6 millones 836 mil 363 vistas cada mes, pues YouTube puede pagar en promedio 27.50 pesos por cada mil vistas de un video o transmisión, de acuerdo a la audiencia y formato de anuncios.

Pero sus vistas reales están muy lejos de esas cifras.

En los últimos 30 días, por ejemplo, ha publicado cuatro videos y realizado 29 transmisiones en vivo, que, según las cifras oficiales reportadas por YouTube, sumaron 492 mil vistas.Esto le habría generado ingresos por apenas 13 mil 551 pesos, es decir, apenas el 7.2 por ciento de los 188 mil pesos que asegura recibir.

El martes, Noroña aseguró que los fondos que obtiene por YouTube, además de su sueldo como legislador -que asciende a 260 mil pesos- y sus colaboraciones en medios de comunicación, le permitieron adquirir la mansión.”Tuvimos la enorme suerte de encontrar la casa en Tepoztlán -que durante cuatro años renté- y les comentaba: ‘esta casa me encanta, ya me gustaría comprarla, pero no me da’.”Llego al Senado y empiezo a hacer números, y con el ingreso que era buenísimo de YouTube -ahora sí lo digo: se cayó a raíz de la llegada del Presidente Trump-, hicimos números, vimos que podíamos comprar la casa, a crédito y con esfuerzo, y empezamos a pagar en noviembre (de 2024)”.La mansión, cuenta con una vista privilegiada en el barrio de Achichipico, en las faldas del Tepozteco.REFORMA constató que Gisela, una mujer rubia de 60 años, ucraniana, según testimonios recabados, comparte el predio con Noroña. En algunos videos que difundió el morenista la identificaba como “la casera” a quien habría rentado el inmueble antes de comprarlo.

