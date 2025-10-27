Choque entre camioneta de la Guardia Nacional y Urban deja dos lesionadas (11:02 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 27 de octubre. Un fuerte accidente se registró esta mañana sobre la carretera federal 200, en el tramo Salina Cruz–Huatulco, a la altura del kilómetro 375, donde una camioneta Urban de la línea Rápidos de Pochutla chocó contra una unidad oficial de la Guardia Nacional (GN).

El impacto dejó como saldo dos personas lesionadas, entre ellas una elemento de la Guardia Nacional y una pasajera que viajaba en la unidad de transporte público.

Ambas fueron atendidas en el lugar por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.

Tras el accidente, elementos de la Guardia Nacional división Caminos acordonaron la zona y realizaron el abanderamiento para evitar más percances, mientras las unidades siniestradas fueron retiradas con apoyo de grúas para liberar la circulación sobre la carretera costera.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el choque; no obstante, las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y evaluar los daños materiales ocasionados por el accidente.

