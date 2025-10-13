Niega Salomón Jara pretensión de afectar a trabajadores del Gobierno del Estado con carga tributaria (12:30 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 13 de octubre. El Gobierno del Estado no tiene pretensión de afectar a las y los trabajadores con una carga tributaria, que vaya en detrimento de sus ingresos salariales y advirtió que quienes han expuesto lo contrario obedecen a intereses particulares y políticos; afirmó el Gobernador Salomón Jara Cruz.

“Es pura mentira, es un grupo que no tiene ningún argumento, ninguna validez. Los están engañando, no es cierto lo del Impuesto Sobre la Renta y que se les está dando una tarjeta”, expuso en su conferencia de prensa.

El Mandatario estatal comentó que esta postura oficial ya fue confirmada por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO) en un comunicado.

La administración de Salomón Jara ha mantenido mesas de trabajo con las y los representantes sindicales para encontrar una propuesta conjunta con base a la reforma fiscal presentada este año; en tanto, cualquier medida de orden fiscal a la que la ley obliga, estará apegada derecho y ordenamientos del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Lo que hay que construir es una política que no sea lesiva para los trabajadores y esa es la instrucción del Gobernador”, agregó, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

