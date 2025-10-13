Maestros activan bloqueos en cruceros de la capital (12:15 h)

2025/10/13  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 143 de octubre. Para variar, ahora los supervisores y jefes de sector de la Sección XXII, bloquean las calles de Bustamante esquina con Periférico, 20 de Noviembre esquina Periférico como parte de su jornada de protesta que desde hace varios días comenzaron para exigir atención a sus demandas.

Hoy lunes, abonan al caos vial quienes junto con maestros del Nivel de Educación Indígena ahogan la capital oaxaqueña.

Los maestros tras marchar y mantener un plantón en el zócalo en un paro de labores de 48 horas, bloquean los cruceros de fonapas, Venus esquina con calzada Niños Héroes, además de Manuel Ruiz con la calzada Niños Héroes.

Por otro lado, el Steuabjo bloquea la avenida Universidad para exigir diálogo con el rector Cristián Carreño.

