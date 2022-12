¿Negligencia médica en el caso de los niños mordidos por murciélago? (15:15 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 27 de diciembre. Otro posible caso de negligencia médica en el gobierno de Salomón Jara pudo haberse dado en el peregrinar los tres menores de edad que resultaron sospechosos de rabia para ser atendidos en los Centros de Salud de la Sierra Sur de Oaxaca, tras ser mordidos por un murciélago en Palo de Lima, San Lorenzo Texmelucan.

Durante la conferencia semanal del gobernador Salomón Jara Cruz, la titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Alma Lilia Velasco Hernández, dio a conocer que los menores, una niña de 8 años, un niño de 7 y otra pequeña de 2 fueron mordidos por el quiróptero cuando descansaban al interior de su vivienda, en una zona de muy alta marginación de la entidad.

Señaló que, se ha realizado el procedimiento como se hace en estos casos “en cuanto fueron detectados en el hospital de Sola de Vega y ahora atendidos en el hospital Dr. Aurelio Valdivieso con el protocolo de atención en estos casos, los doctores están haciendo todo lo humanamente posible y lo que está en sus manos para salvar la vida de los menores”, subrayó.

Asentó que “Desgraciadamente, hay cosas que no podemos ocultar que es este caso en el cual, el deterioro que los niños tienen da para un mal pronóstico para ellos, afortunadamente la nena de 2 años está sin síntomas y ha respondido al tratamiento de la vacuna y con la hemoglobina que se le proporcionó”.

Velasco Hernández, confirmó que la situación de los dos niños mayores el pronóstico no es favorable.

Dijo que están a la espera que les corrobore el INDRE el resultado de las muestras que se mandaron para poder dar como hecho si es producto de la mordedura es la rabia y pueda darse el diagnóstico de rabia en estos niños.

“Hasta el momento se trata de un caso sospechoso, aunque con el cuadro clínico que los menores presentan con el antecedente de la mordedura del murciélago están siendo tratados como un caso de rabia, pero debemos tener el diagnóstico para ser el caso confirmatorio”, dijo.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz, lamentó la situación y manifestó que se va a investigar si hubo negligencia o hubo alguna otra acción de los centros de salud de la Sierra Sur.

Expresó que su gobierno se está coordinando con el gobierno federal para atender y reportar la situación de los tres menores.

Al ser cuestionada sobre si hubo o no negligencia médica, la titular de los SSO, expresó que “se está haciendo la revisión, es un caso que amerita toda la atención y que amerita una revisión completa y no le podría asegurar si hubo una negligencia, sin embargo, bajo la instrucción del gobernador se hará toda una investigación y si hay que adjudicar una responsabilidad en su momento se hará, no quedará nada fuera de la ley”, finalizó.

