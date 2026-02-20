Carretera 190 Oaxaca-Istmo se encuentra obstruida por plataforma de cemento (22:20 h)

2026/02/19  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Reporta Protección Civil circulación obstruida en la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo por plataforma de cemento.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) reporta que, la circulación sobre la carretera federal 190 a la altura del kilómetro 166+500, se encuentra obstruida parcialmente por una plataforma de cemento.

Se exhorta a las y los automovilistas que transitan con dirección al Istmo de Tehuantepec o hacia Oaxaca de Juárez a extremar precauciones, disminuir la velocidad y atender las recomendaciones viales; a fin de evitar accidentes.

La dependencia estatal mantiene coordinación con las autoridades competentes para atender esta situación.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Necesitamos una presidente fuerte: Víctor Sánchez Baños (22:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Necesitamos una presidente fuerte Morena como el PRD, se autodestruye Tribus,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: