Carretera 190 Oaxaca-Istmo se encuentra obstruida por plataforma de cemento (22:20 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Reporta Protección Civil circulación obstruida en la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo por plataforma de cemento.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) reporta que, la circulación sobre la carretera federal 190 a la altura del kilómetro 166+500, se encuentra obstruida parcialmente por una plataforma de cemento.

Se exhorta a las y los automovilistas que transitan con dirección al Istmo de Tehuantepec o hacia Oaxaca de Juárez a extremar precauciones, disminuir la velocidad y atender las recomendaciones viales; a fin de evitar accidentes.

La dependencia estatal mantiene coordinación con las autoridades competentes para atender esta situación.

