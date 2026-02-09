Necesario reconstruir la confianza y la seguridad desde las comunidades: Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 febrero. En el marco de la jornada “Fiscalía en tu Comunidad”, realizada en Ocotlán de Morelos, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, reafirmó el compromiso de la institución de acercar la procuración de justicia a la ciudadanía, a través del diálogo directo, la coordinación interinstitucional y la presencia permanente en las comunidades para reconstruir la confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

El Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla agradeció la disposición de las autoridades municipales que estuvieron presentes, pues su colaboración es esencial para construir, de manera conjunta, soluciones a los retos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Rodríguez Alamilla subrayó que la seguridad, la procuración y la administración de justicia se construyen escuchando a las comunidades y entendiendo las dinámicas específicas de cada región.

En ese sentido, señaló que los retos de seguridad y procuración de justicia en Oaxaca son diversos y diferenciados, incluso dentro de una misma región, como los Valles Centrales, por lo que resulta indispensable una estrategia regional coordinada entre municipios, Fiscalía, corporaciones de seguridad y el Poder Judicial.

Asimismo, enfatizó que las instituciones están para servir y que quienes las encabezan tienen la responsabilidad de actuar con sensibilidad, cercanía y compromiso social. “No somos entes lejanos ni ajenos a la ciudadanía; el cargo es temporal y la responsabilidad es hacer bien nuestro trabajo para regresar a nuestras comunidades con la frente en alto”, expresó.

Finalmente, Bernardo Rodríguez Alamilla reiteró que uno de los principales objetivos de estas jornadas es recuperar la confianza ciudadana, construir canales de comunicación permanentes y garantizar que la población tenga una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Reafirmó que la seguridad y la procuración de justicia son una responsabilidad compartida y convocó a la ciudadanía a participar activamente en este proceso de transformación institucional.

En la actividad estuvieron presentes el presidente municipal de Ocotlán de Morelos, Darío Antonio Meraz Concha; el presidente municipal de San Pedro Apóstol Aurelio Ordaz Arellanes; el presidente municipal de San Martín Tilcajete Sotero Ojeta Martínez; la secretaría Técnica de Seguridad y paz Rocío de Jesús López Cruz y la directora de la Escuela Judicial Jessica Maribel Arango.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda así su compromiso de mantenerse presente en las comunidades, por ello, a través del programa de proximidad social “Fiscalía en tu Comunidad” brinda capacitación en temas como Informe Policial Homologado y Primer Respondiente, el Procesos de atención del Centro de Justicia para Mujeres, así como temas de prevención del delito en adolescentes enfocado especialmente a su relación con el consumo de alcohol y drogas, además de prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir