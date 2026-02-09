Presenta titular de la Semovi informe de resultados en materia de movilidad y transporte público ante el Poder Legislativo (17:15 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 9 de febrero. En cumplimiento al mandato constitucional de rendición de cuentas, la titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Yesenia Nolasco Ramírez, presentó su informe ante la Comisión Permanente de Movilidad y Transportes del Congreso del Estado, donde afirmó que la transformación de la movilidad en Oaxaca ha sido una prioridad del Gobierno Estatal, orientada a superar un rezago histórico de más de dos décadas.

Detalló que las acciones impulsadas se rigen por los ejes de seguridad vial, inclusión social y sostenibilidad, con el objetivo de garantizar una movilidad digna y accesible. En ese sentido, informó que en 2025 se entregaron más de 508 mil tarjetas de circulación, se actualizaron 235 mil vehículos mediante el Canje de Placas, se realizaron 423 operativos de Transporte Seguro y, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, se movilizó a más de 44 mil personas usuarias, consolidándose como uno de los proyectos estratégicos para la zona metropolitana de la entidad.

En este contexto, el diputado Isaías Carranza Secundino, presidente de la Comisión, señaló la necesidad de fortalecer la calidad del transporte público, regular las tarifas y analizar el uso de herramientas tecnológicas, al tiempo que reconoció los avances de la dependencia.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que la política de transporte debe priorizar el bienestar social, la accesibilidad universal y el cuidado ambiental mediante el impulso al transporte público y a la movilidad activa.

Por su parte, el legislador Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció avances en verificación vehicular, renovación de concesiones y digitalización de trámites, y subrayó la importancia de avanzar hacia estándares internacionales en accesibilidad, electromovilidad y modernización del parque vehicular.

A su vez, el diputado Mauro Cruz Sánchez, del Grupo Parlamentario Plural, destacó la implementación y ampliación de las rutas del BinniBus y enfatizó la importancia de fortalecer la conciencia ciudadana en el cuidado del entorno y en el uso responsable de los distintos medios de transporte.

En representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la legisladora Eva Diego Cruz celebró las acciones de la Semovi para prevenir y atender el acoso contra las mujeres en el transporte público y reiteró la disposición del Poder Legislativo para coadyuvar en la transformación del sistema de movilidad.

Desde el Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Oliver López García expuso que las políticas implementadas han ampliado la cobertura del servicio y fortalecido la prevención de la violencia en el espacio público; mientras que la diputada Cecilia Olivia Cruz Merlín señaló la necesidad de reforzar el sistema integrado de transporte con mayor cobertura y rutas con una visión incluyente.

Por su parte, la legisladora Haydee Irma Reyes Soto, de Morena, destacó el trabajo realizado en la capital del estado, el cual contribuye a fortalecer la afluencia turística y el desarrollo urbano de Oaxaca, así como los beneficios del BinniBus para estudiantes y ciudadanía en general.

Las diputadas y el diputado de Morena coincidieron en que la comparecencia refleja un trabajo estructural que atiende rezagos históricos mediante las políticas públicas impulsadas por el gobernador Salomón Jara Cruz, con resultados orientados a la seguridad, la accesibilidad y la atención ciudadana.

