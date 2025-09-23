Naasón Joaquín se declara no culpable de dirigir una empresa criminal (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Naasón Joaquín, dirigente de la iglesia La Luz del Mundo se declaró ante una Corte de EU no culpable de los cargos en su contra, que incluyen dirigir una empresa criminal.

Comparece ante la corte y se declara ‘inocente’

Este martes, el autonombrado “Apóstol de Jesucristo” compareció en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ante la jueza Loretta A. Preska, acompañado de sus abogados Caleb Mason y Alan Jackson.

El pastor mexicano enfrenta 6 cargos criminales, entre los que se cuenta dirigir una empresa criminal (la Luz del Mundo) al interior de la congregación, así como crímenes financieros y tráfico sexual.

Tras el arranque de su proceso, Joaquín García se queda a cargo de la autoridad federal, luego de que está lo tomara en custodia el 10 de septiembre en la prisión de Chino, California, en la que lo que purgaba una condena de 16 años por el abuso de 3 menores.

Su siguiente audiencia será el 15 de diciembre a las 13:00 horas tiempo local.

El 10 de septiembre el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Naason Joaquín y a 4 de sus allegados de dirigir la empresa criminal La Luz del Mundo (LLDM), mediante la que cometió abusos sexuales y crímenes financieros.

Esta es la primera ocasión en que la Justicia de EU se refiere a LLDM como una empresa criminal que, durante décadas se dedicó a abusar de la iglesia, con la intención de “facilitar el abuso sexual sistemático de niños y mujeres, incluyendo la creación de fotos y vídeos de abusos sexuales sádicos a menores”.

Según el documento estadounidense, LLDM operó para la gratificación del actual pastor de la congregación, y la de su padre, Samuel Joaquín Flores -fallecido en 2014- quien también fue el cabecilla de la Empresa.

Organización de Naasón, vinculada a la pornografía infantil

En su relato, EU indica que Naasón tenía un grupo cercano de que le facilitaba los abusos de mujeres y niños; la producción, posesión y distribución de pornografía infantil, así como “emplear la mano de obra forzada de miembros de la Iglesia, para estructurar ilegalmente transacciones en efectivo y contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, y obstruir la justicia con el fin de ocultar sus delitos”.

De tal suerte que las autoridades de EU detuvieron al pastor de la Luz del Mundo en la prisión de Chino, California, en dónde purga una condena de 16 años por abuso de menores.

Mientras que su madre, Eva García de Joaquín fue detenida en Los Ángeles y podría comparecer ante una corte; Núñez Joaquín, quien se hizo pasar por abogado para presionar a las víctimas, fue detenido a las afueras de Chicago y podría comparecer ante una corte de Illinois.

Solicitan arresto de cómplices

Por otro lado, las autoridades estadounidenses sospechan que Rosa Sosa, una de sus principales cómplices en el abuso de menores, y Silem García Peña, encargado de las relaciones públicas de Naasón Joaquín y de la Iglesia, se encuentran en México, por lo que “solicitará su detención y extradición para que se enfrenten a estos cargos en los Estados Unidos”.

“Se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. Cuando se les confrontó, utilizaron su influencia religiosa y su poder financiero para intimidar y coaccionar a las víctimas para que guardaran silencio sobre los abusos que habían sufrido”.

“La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la creación de fotos y vídeos de los abusos”.

“Esta Oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”, señaló el fiscal federal Jay Clayton.

Los integrantes de la Empresa Criminal La Luz del Mundo enfrentan penas que van de 20 años a cadena perpetua por los delitos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual, inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales, explotación sexual de menores y explotación infantil.