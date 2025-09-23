Rompen sellos para ingresar a inmueble asegurado luego de cateo y elementos de la AEI los detienen (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre . La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), logró la detención en flagrancia de una mujer y un hombre en el municipio de Huautla de Jiménez, por su probable responsabilidad en el delito de quebrantamiento de sellos oficiales y delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2025, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Centro de Huautla de Jiménez.

Durante la intervención, los agentes observaron a una persona del sexo femenino ingresar a un inmueble previamente asegurado por la FGEO.

Al aproximarse al lugar, los agentes constataron que los sellos colocados en la puerta habían sido violados y el candado que aseguraba el acceso había desaparecido.

En el sitio se localizó a una persona del sexo masculino identificado como S. D. G. M., y a una persona del sexo femenino identificada como S. L. O. F., quienes fueron detenidos en flagrancia.

Durante la diligencia se aseguraron diversos indicios, entre ellos pipas para consumo de drogas, diversas bolsas tipo “ziploc” con marihuana, envoltorios y bolsas que contenían una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.

Los objetos y sustancias aseguradas, así como las personas detenidas fueron trasladadas y puestas a disposición del Ministerio Público, para que se resuelva su situación jurídica, mientras que la investigación está a cargo de la Vicefiscalía General de Control Regional.

La FGEO reafirma su compromiso de proteger la legalidad, combatir la impunidad y garantizar la procuración de justicia en la entidad, por lo que realiza investigaciones integrales y diligentes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir