Implementa Policía Vial Estatal “Piensa, Lleguemos a Salvo” en San Sebastián Tutla (15:00 h)

San Sebastián Tutla, Oax., 23 de septiembre. El director general de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez y el presidente municipal de San Sebastián Tutla, Alejandro Fernando García Vásquez, dieron el banderazo de inicio a la estrategia nacional de seguridad vial “Piensa, Lleguemos a Salvo” en este municipio.

Con el objetivo de reducir los accidentes viales y fomentar una conducción responsable entre motociclistas, López Sánchez destacó que esta estrategia busca proteger la vida de quienes utilizan este medio de transporte.

Durante el evento, elementos de la Policía Vial Estatal y de la Policía Municipal de San Sebastián Tutla explicaron la importancia del uso correcto de casco, el respeto a los límites de velocidad, de no manejar bajo los efectos de alcohol, evitar el sobrecupo o transportar menores de 12 años en el vehículo.

Esta tarea en las calles, a la que acudieron también los ediles de San Agustín Yatareni y Tlalixtac de Cabrera, Antonino Cruz Martínez y Alejandro Luján Manuel, respectivamente; se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y se replica en las ocho regiones del estado.

Al respecto, el munícipe de San Sebastián Tutla se comprometió a fomentar una cultura vial responsable entre las personas conductoras de motocicleta en su localidad.

