FGEO investiga bajo protocolo de feminicidio hallazgo sin vida de dos personas en Santa María Lachichina; peritaje confirma suicidio de masculino (14:15 h)

2026/02/26  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación bajo el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio tras el hallazgo sin vida de dos personas -una mujer y un hombre- en un domicilio ubicado en Santa María Lachichina, en la región de la Sierra Norte.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron cuando la víctima, identificada como Z.R.O.O., quien se desempeñaba como maestra, y un hombre identificado como E.S.L., fueron localizados sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Paricutín en Santa María Lachichina, perteneciente al municipio de San Juan Yaeé, en el distrito de Villa Alta.

Tras el hallazgo, la autoridad municipal, en su calidad de primer respondiente, dio aviso a la FGEO, que desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las diligencias correspondientes.

Las labores ministeriales quedaron a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos por Razón de Género, en coordinación con el Instituto de Servicios Periciales y la Agencia Estatal de Investigaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las líneas de investigación.

De acuerdo con los primeros resultados periciales, la mujer habría fallecido a causa de una lesión provocada por un objeto punzocortante. En tanto, el hombre murió por asfixia por ahorcamiento, al suspenderse con un lazo atado al cuello.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró que las investigaciones con perspectiva de género en torno a este caso continúan para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas.

Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Mujeres, protagonistas de la transformación de la capital (14:00 h)

 Oaxaca de Juárez,  26 de febrero. El Instituto Municipal de la Mujer, en coordinación con la Secretaría de Prosperidad...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: