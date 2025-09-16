Murió Robert Redford, una de las máximas estrellas de la historia del cine (07:41 h)

Estados Unidos, 16 de septiembre. Robert Redford, una de las máximas y más prolíficas estrellas y símbolo de la industria cinematográfica mundial, murió este martes a los 89 años en su residencia de Utah, Estados Unidos.

Redford, reconocido por una carrera de seis décadas en el cine y por su impulso al cine independiente, murió en la mañana del martes mientras dormía, informó Cindi Berger, representante de su firma de relaciones públicas a The New York Times.

La megaestrella de 89 años nació en Santa Mónica, California, y estudió pintura en la Universidad de Colorado mediante una beca deportiva. Ingresó posteriormente a la Academia Estadounidense de Arte Dramático, debutando en Broadway en 1959.

Su carrera cinematográfica despegó en la década del sesenta con títulos como Inside Daisy Clover, This Property is Condemned y The Chase.

Más tarde protagonizó Descalzos en el parque junto a Jane Fonda, quien recordó estos trabajos durante el Festival de Venecia al afirmar: “Fue divertido besarlo en mis 20 y volver a hacerlo en los 80”.

El fundador de Sundance Film Festival consolidó su legado impulsando obras emblemáticas y oportunidades para directores emergentes durante cuatro décadas en la industria (EFE/Sebastien Nogier) El fundador de Sundance Film Festival consolidó su legado impulsando obras emblemáticas y oportunidades para directores emergentes durante cuatro décadas en la industria (EFE/Sebastien Nogier)

El enfoque de Redford fue más allá de la actuación, participando tanto en películas de corte político como The Candidate y All the President’s Men, ambas mencionadas por The New York Times como fundamentales en su filmografía.

La estrella se consolidó entre 1974 y 1976 como uno de los actores de mayor convocatoria en la industria estadounidense, participando en tres de las películas más taquilleras de 1974.

La relación profesional del actor con el director Sydney Pollack se tradujo en la colaboración en siete largometrajes, incluido Jeremiah Johnson y Out of Africa.

Uno de los papeles más emblemáticos de Redford en la gran pantalla fue el de Sundance Kid en Butch Cassidy and the Sundance Kid, película dirigida por George Roy Hill en 1969, donde compartió protagonismo con Paul Newman.

A lo largo de su carrera, Redford participó en películas emblemáticas como “Butch Cassidy and The Sundance Kid”, consolidando su estatus de estrella (Shutterstock) A lo largo de su carrera, Redford participó en películas emblemáticas como “Butch Cassidy and The Sundance Kid”, consolidando su estatus de estrella (Shutterstock)

Este filme no solo consolidó su popularidad internacional, sino que además daría nombre años después al Sundance Institute y su festival homónimo, ambos dedicados al impulso del cine independiente en Estados Unidos.

The New York Times destacó el trabajo de Redford como director, iniciándose con Ordinary People, que obtuvo cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película.

Entre sus filmes dirigidos figuran Quiz Show, A River Runs Through It y The Milagro Beanfield War, todos mencionados por distintos medios internacionales.

El compromiso de Robert Redford con la industria se extendió a la fundación del Sundance Institute en 1979, organización dedicada a apoyar el cine independiente y que dio origen al Festival de cine de Sundance, uno de los eventos de mayor proyección para el cine alternativo en Estados Unidos. La revista Time lo nombró en 2014 el “padrino del cine independiente”.

Como director, Redford fue galardonado con cuatro premios Oscar por su ópera prima Ordinary People, demostrando versatilidad y liderazgo detrás de cámaras (Anne-Christine POUJOULAT/AFP) Como director, Redford fue galardonado con cuatro premios Oscar por su ópera prima Ordinary People, demostrando versatilidad y liderazgo detrás de cámaras (Anne-Christine POUJOULAT/AFP)

En sus últimos años, continuó actuando, con papeles en títulos como All is Lost, Pete’s Dragon, The Old Man & The Gun y en el universo Marvel, dando vida a Alexander Pierce en Captain America: The Winter Soldier y Avengers: Endgame.

Robert Redford fue reconocido por la Academia de Hollywood con un Oscar honorífico en 2002 y galardonado por el gobierno estadounidense con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016.

También protagonizó producciones notables como The Hot Rock, una comedia de atracos dirigida por Peter Yates, y The Natural, donde interpretó a un legendario beisbolista en busca de redención.

Su papel en Brubaker, drama carcelario dirigido por Stuart Rosenberg, le permitió abordar temas sociales de gran impacto.

El legado de Redford en el cine trasciende su propia filmografía: su influencia en la industria independiente redefinió caminos para realizadores jóvenes y consagrados (REUTERS/Fred Prouser) El legado de Redford en el cine trasciende su propia filmografía: su influencia en la industria independiente redefinió caminos para realizadores jóvenes y consagrados (REUTERS/Fred Prouser)

En Three Days of the Condor, encarnó a un investigador de la CIA dentro del género de suspenso político, ampliando su presencia en producciones que combinaban denuncia y entretenimiento.

En Legal Eagles, compartió pantalla con Debra Winger y Daryl Hannah, explorando el género de la comedia criminal.

Otro de sus éxitos, The Great Waldo Pepper, lo llevó a interpretar a un piloto de acrobacias en la posguerra, consolidando su versatilidad en distintos registros cinematográficos.

En Indecent Proposal, junto a Demi Moore y Woody Harrelson, asumió uno de los papeles más recordados en el cine comercial de los años 90.

Además de su éxito en Hollywood, Robert Redford fue reconocido con la Medalla Presidencial de la Libertad y un Oscar honorífico por su trayectoria (Paramount Pictures Además de su éxito en Hollywood, Robert Redford fue reconocido con la Medalla Presidencial de la Libertad y un Oscar honorífico por su trayectoria (Paramount Pictures

A lo largo de su vida, Robert Redford se identificó también con el activismo ambiental y los derechos civiles. Recibió numerosos reconocimientos por su labor fuera de la pantalla, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y la Legión de Honor francesa.

