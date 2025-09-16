Pronostican evento de mar de fondo en el litoral oaxaqueño durante este martes (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se desarrollará evento de mar de fondo a lo largo del litoral oaxaqueño, y habrá presencia de lluvias y tormentas, algunas localmente intensas acompañadas con actividad eléctrica, rachas de viento y chubascos mayormente en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Sierra Sur.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), todos estos fenómenos son debido a la onda tropical número 32 combinada con una zona de baja presión con potencial alto para desarrollo ciclónico que se desplazará sobre el occidente del país.

Se tendrán nieblas densas al amanecer y durante la noche en zonas serranas. Las temperaturas tendrán poco cambio moduladas por la presencia de lluvias y cobertura nubosa, mientras que las mínimas se presentarán con ligeros descensos.

La onda tropical número 33 comenzará a internarse sobre el sureste de México y se combinará con la vaguada monzónica, ocasionando condiciones inestables y humedad.

Las temperaturas para este martes son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 33 grados.

• Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 31 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

• Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir