Inaugura Salomón Jara instalaciones de la compañía de la Guardia Nacional en Santa María Huatulco (13:00 h)

Santa María Huatulco, Oax. 30 de septiembre. El Gobernador Salomón Jara Cruz asistió a la inauguración de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional (GN) en Santa María Huatulco, que contribuirá a la prevención del delito y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Al recorrer este inmueble construido por la Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo; el Mandatario estatal reconoció a las y los elementos de esta institución generadora de paz y proximidad.

Destacó que su trabajo coordinado y permanente con las instituciones de la Primavera Oaxaqueña, ha permitido avanzar, con determinación e inteligencia, en la salvaguarda de la integridad y patrimonio de las familias oaxaqueñas; por ello, el estado es el quinto más seguro del país.

En este sentido, Jara Cruz manifestó su beneplácito por este hecho, que fortalece a esta corporación central de la estrategia de seguridad pública del país.

En su oportunidad, el General Brigadier de Guardia Nacional de Estado Mayor, Carlos Salvador Hernández Carbajal reiteró que esta institución va a seguir desarrollando trabajos de inteligencia para la prevención, persecución e investigación de delitos en beneficio de las y los oaxaqueños.

“La construcción de esta Compañía, representa una respuesta decidida ante los reclamos de seguridad de la sociedad y, en estas instalaciones, hombres y mujeres valientes se alistarán para servir con integridad, disciplina y entrega absoluta”, dijo.

Tras una reforma constitucional promulgada el 30 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), lo que incrementa su capacidad de respuesta a la población.

Brinda apoyo a la ciudadanía en caso de fenómenos naturales de cualquier tipo, con el Plan DN-III-E, en colaboración con el Ejército Mexicano.

