Municipio de Oaxaca de Juárez y Fiscalía General impulsan proximidad social y atención directa a vecinas y vecinos (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de septiembre. En el marco del programa Domingo de Territorio, el presidente municipal Ray Chagoya participó en la primera jornada de “La Fiscalía en tu colonia”, una acción inédita en la capital que busca acercar la justicia a las y los ciudadanos desde sus propias agencias y colonias.

Junto al Fiscalía General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, Ray Chagoya destacó que

por primera vez en la capital, este esfuerzo interinstitucional llegó a la agencia de San Juan Chapultepec, donde se escuchó de manera directa a vecinas y vecinos, estableciendo compromisos concretos con seguimiento puntual para garantizar su cumplimiento.

Durante la jornada se instalaron módulos de prevención del delito, recepción de denuncias y atención a mujeres, en un ejercicio de proximidad social que fomenta el diálogo directo entre la sociedad y las instancias gubernamentales.

El edil de la capital destacó que este programa fortalece la confianza ciudadana y promueve una capital más justa y segura.

En la actividad participó también Karina Barón Ortiz, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como parte de trabajo coordinado con el Gobierno del Estado que reafirma el compromiso de garantizar justicia, seguridad y cercanía para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir