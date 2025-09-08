Identifican a segunda víctima de ejecución en el paraje Casa Blanca en Juchitán (18:00 h(

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 7 de septiembre. Fue identificado el segundo hombre que perdió la vida en el reciente hecho violento registrado en el paraje conocido como Casa Blanca, a un costado del tramo carretero Juchitán–Tehuantepec, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La víctima fue reconocida por sus familiares con el nombre de Jorge Reyes Ramírez, quien, al igual que otro hombre encontrado en el lugar, presentaba signos evidentes de violencia y se encontraba atado de manos.

Ambos cuerpos fueron hallados en la zona durante la mañana de este domingo, generando una fuerte movilización por parte de las corporaciones policiacas, quienes acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil de esta doble ejecución que ha generado consternación entre la población istmeña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir