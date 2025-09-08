Asesinan a Ángeles Ojeda de Jesús, funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos (19:27 h)

Baja California Sur, 7 de septiembre. En Baja California Sur fue asesinado Ángeles Ojeda de Jesús, quien se desempeñaba como director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur.

Los hechos fueron confirmados por el municipio de Los Cabos, a través de un mensaje, compartido el 7 de septiembre, en el que condenan el ataque.

“Condenamos estos hechos en los cuales, reiteramos nuestro apoyo para la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) del Gobierno de Baja California Sur que estará realizando las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, es parte del mensaje del municipio.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detalló que un hombre fue atacado con un arma de fuego en San José del Cabo. Los anterior provocó la movilización de agentes de investigación criminal, así como peritos en criminalística para el procesamiento de la escena.

La institución de seguridad lamentó el fallecimineto (Facebook/Seguridad Pública de Los Cabos)

Los uniformados llegaron a un domicilio ubicado en las calles Q y F, de la colonia Villa Bonita y poco antes de las 10:00 de la mañana del domingo y hallaron a un hombre que presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego

“La víctima, una persona del sexo masculino de 39 años de edad, originario de La Paz, fue declarado sin vida por paramédicos de servicios de emergencia”, destacó la institución estatal. Mientras que, con el objetivo de aclarar lo sucedido, agentes de investigación comenzaron entrevistas para obtener información.

Un “ataque cobarde”, asegura<b> </b>Alberto Rentería Santana

Arnoldo Alberto Rentería Santana, secretario General del Municipio de Los Cabos, compartió, a través de redes sociales, la condena del asesinato, lo calificó como un ataque cobarde y aseguró que no habrá impunidad.

Apenas a inicios de agosto pasado, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, felicitó a Ojeda de Jesús por su cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños Director Municipal de Administración de SPPPYTM, Lic. Angel Ojeda de Jesus (sic)“, compartió el funcionario a través de Facebook, el pasado 2 de agosto.

En otras acciones, el pasado 15 de julio fue registrada una balacera a unos metros de la secundaria “Luis Donaldo Colosio”, ubicada en Ciudad Constitución del municipio de Comondú. Posteriormente la PGJE confirmó el hallazgo de un hombre que presentaba lesiones por arma de fuego.

