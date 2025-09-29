Reconoce Salomón Jara visión humanista y compromiso con la justicia social en propuesta federal de Paquete Económico 2026 (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre.El Gobernador Salomón Jara Cruz reconoció que la propuesta del Paquete Económico 2026 presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirma la visión humanista y el compromiso con la justicia social y el bienestar de México; así como, muestra confianza en el trabajo honesto realizado en Oaxaca.

Detalló que esta iniciativa contempla la asignación de más de 69 mil millones de pesos, es decir, más de 4 mil millones de pesos adicionales, que representa un aumento de 6.4 por ciento.

“No tenemos duda de que este incremento es un reconocimiento al trabajo honesto, eficiente y con sentido social que caracteriza a la Primavera Oaxaqueña. Cada peso adicional significa más oportunidades para las familias oaxaqueñas, más salud, mejor educación y comunidades más seguras”, dijo el Mandatario estatal.

Jara Cruz agradeció a la titular del Poder Ejecutivo federal que, en esta propuesta presentada a la Cámara de Diputados, Oaxaca sea una de las entidades con más aumento de participaciones y aportaciones federales, la cual es por encima del promedio general del 3 por ciento para los demás estados.

Detalló que, de autorizarse, dicho presupuesto permitirá consolidar las iniciativas del Gobierno de Oaxaca y fortalecer los rubros estratégicos de salud, educación e infraestructura.

Este paquete económico federal para 2026 prevé la asignación de 25 mil millones de pesos para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT); y 20 mil millones para diversas obras hidráulicas estratégicas, incluida la Presa Margarita Maza que proveerá de agua a la capital de Oaxaca.

Asimismo, para el estado se proyectan aumentos en: el Fondo de Aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo (Fone) crecería en 9.1 por ciento lo que da un total de 33 mil 674 millones de pesos, para fortalecer la educación pública.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tendría una inversión de 12 mil 465 millones, que representa un aumento de 10.9 por ciento para obras comunitarias y sociales; al Fondo de Fortalecimiento a los Municipios (Fortamun) se le asignarían 4 mil 386 millones de pesos, 7.4 por ciento más para apoyar las finanzas de los gobiernos locales.

En tanto, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aumentaría 15 por ciento, por lo tanto, dispondría de mil 92 millones de pesos, que sería uno de los mayores incrementos para infraestructura de salud, educativa y deportiva. Al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) se le darían 217 millones de pesos con lo que aumentaría 4.1 por ciento.

Y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se le asignarían 3 mil 148 millones de pesos, es decir, 9.1 por ciento más.

“Reafirmamos nuestro compromiso de ejercer estos recursos con total transparencia y rendición de cuentas, para seguir transformando a Oaxaca”, enfatizó el Gobernador oaxaqueño.

