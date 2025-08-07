Municipio de Oaxaca de Juárez lanza convocatoria para elegir a la América 2025 (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. El Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría Municipal, convoca a las jóvenes originarias y vecinas de la capital, de entre 18 y 30 años de edad, a participar en la selección de la “América 2025” y de las dos integrantes del coro cívico municipal, quienes entonarán el Himno Nacional y cantos patrios durante los actos conmemorativos del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, así como en eventos oficiales durante el año de su designación.

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el jueves 28 de agosto de 2025 a las 17:00 horas, en las oficinas de la Secretaría Municipal, ubicadas en el interior del Palacio Municipal, calle Morelos 108, planta alta, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Entre los requisitos destacan: ser originaria y vecina del municipio, contar con aptitud para el canto, tener disponibilidad para asistir a actos cívicos y no haber sido designada anteriormente como América. La selección se realizará el viernes 29 de agosto a las 9:00 horas, y el jurado estará integrado por especialistas en canto de reconocido prestigio.

Las participantes seleccionadas recibirán premios económicos: $15,000.00 para la América 2025, $10,000.00 y $5,000.00 para las integrantes del coro, respectivamente. El vestuario y calzado oficial serán proporcionados por el Ayuntamiento.

Con esta iniciativa, el Municipio de Oaxaca de Juárez promueve el fortalecimiento de nuestra identidad nacional, el talento local y la participación de las juventudes en las celebraciones cívicas que nos dan sentido.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir