Asesinan a Christian Nava, asesor del alcalde de Cuautla, Morelos (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Christian Nava, asesor del alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue asesinado a balazos en un restaurante.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario local ingresó a un restaurante Vips ubicado en la colonia Cuautlixco, cuando fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Christian Alejandro Nava Sánchez se desempeñó como diputado federal suplente por el PRI en la LXI Legislatura.

Hasta el momento no se reportan detenidos por este asesinato.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cuautla emitió un comunicado condenando el asesinato y comprometiéndose junto con autoridades estatales y federales para reforzar la seguridad.

“No vamos a permitir que la violenciasiga vulnerando a nuestra comunidad. Desde esta administración, no bajaremos la guardia ante quienes intenten alterar el orden y la estabilidad del municipio”.

Es el segundo ataque contra funcionarios de Cuautla

Este es el segundo ataque contra servidores públicos que se registra en el municipio. El pasado 2 de julio, Alfredo Escalona Arias, quien funge como secretario del Ayuntamiento de Cuautla, fue víctima de un ataque directo.

Escalona Arias se encontraba en las inmediaciones del Sistema de Agua Potable del municipio, cuando fue agredido a balazos.

El funcionario sobrevivió al atentado y fue traslado a un hospital.

