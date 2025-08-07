Siglo y medio de  prisión a tres secuestradores (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Derivado del trabajo de investigación ministerial que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se obtuvieron tres sentencias condenatorias que suman un total de 150 años de prisión en contra de tres personas del sexo masculino identificadas como Misael P.R., Jonathan R.R.V., y José L.B.L., por su responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2021, cuando los hoy sentenciados interceptaron a la víctima en calles de la ciudad de Tuxtepec, se trata de un hombre de 80 años de edad identificado como C.O.F, para después privarlo de su libertad y exigir a la familia una fuerte suma de dinero en efectivo como pago del rescate.

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), así como la Vicefiscalía Regional de la Cuenca rescataron a la víctima como resultado de un fuerte operativo.

Una vez localizados los responsables, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron cumplimiento al mandato judicial logrando llevar ante el juez a los tres imputados para su proceso legal.

Derivado de las audiencias respectivas y del desahogo de pruebas aportadas por la FGEO, el Tribunal de Enjuiciamiento consideró suficientes los elementos probatorios para dictar sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de cada uno de los responsables, identificados como Misael P.R., Jonathan R.R.V., y José L.B.L., por la comisión del delito de secuestro agravado, además de imponer una multa y el pago por concepto de la reparación del daño.

Con este resultado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso con la procuración de justicia y el fortalecimiento de las investigaciones para llevar ante la ley a quien o quienes cometen delitos.

