Multarán con 3,000 pesos a los conductores que lleven más pasajeros de los permitidos durante Semana Santa (22:06 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Si eres una persona que circula de manera recurrente en autopistas federales debes tomar en cuenta que todos los automovilistas están obligados a respetar el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal que aplica para todas carreteras como son la México-Puebla, México- Querétaro o la Autopista del Sol.

Con la llegada de las vacaciones o los puentes festivos, es común que las familias mexicanas busquen ahorrar espacio y dinero viajando todos en un mismo vehículo. Sin embargo, lo que parece una solución práctica puede convertirse en un riesgo mortal y en un golpe severo a tu bolsillo, pues si eres detenido por un policía podrías recibir una infracción de hasta 3,000 pesos y además tu auto sería enviado al corralón.

¿Qué dice la ley sobre el exceso de pasajeros?

De acuerdo con el Artículo 62 del reglamento federal, el número de personas que viajen en un vehículo no debe exceder la capacidad para la que fue diseñado. Esto significa que si tu tarjeta de circulación indica que el auto es para cinco pasajeros, bajo ninguna circunstancia deben viajar seis o más. Así que olvídate del autosardina durante estas vacaciones.

La seguridad es la prioridad: cada ocupante debe contar con su propio cinturón de seguridad y, en el caso de los menores, con el sistema de retención infantil adecuado. Viajar con niños en las piernas o amontonados en el asiento trasero no solo es ilegal, sino que anula la efectividad de los sistemas de seguridad en caso de una colisión.

Los elementos de la Guardia Nacional te pueden infraccionar por llevar pasajeros de más. Foto: Cuartoscuro

¿De cuánto es la multa por llevar exceso de pasajeros en carretera?

Las multas en carreteras federales se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Según el reglamento vigente, transportar a un número mayor de personas a las plazas autorizadas conlleva una sanción que suele oscilar entre las 20 y 25 UMAs.

Considerando el valor actual de la UMA, la multa podría superar los 2,700 pesos. No obstante, el costo económico es solo una parte del problema; los agentes de la Guardia Nacional tienen la facultad de detener tu marcha e incluso impedir que el vehículo continúe su trayecto si consideran que el sobrecupo pone en peligro inminente a los ocupantes.

Cuida tu vida, hay riesgos más allá de la multa económica

Aunque pareciera ser una razón válida viajar todos amontonados en el vehículo, pues ahorra tiempo y dinero, la realidad es que se trata de una práctica que resulta peligrosa, pues en caso de accidente puede resultar de mucho más gravedad.

Inestabilidad del vehículo: El peso excesivo afecta la frenada y la suspensión.

Obstrucción de visibilidad: El amontonamiento impide que el conductor vea correctamente por los espejos.

Seguros de auto: En caso de accidente, muchas aseguradoras invalidan la póliza si se comprueba que el vehículo viajaba con exceso de pasajeros.

Medidas de seguridad clave para viajar en carretera

Para circular sin problemas en carreteras federales durante el 2026, recuerda que este reglamento exige:

Seguro Obligatorio: Contar con al menos el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Límites de Velocidad: Siguen siendo, por lo general, de 110 km/h para automóviles y 95 km/h para autobuses, a menos que la señalética indique lo contrario.

Dispositivos de Retención: El uso de cinturón de seguridad para todos los ocupantes y sillas para niños es estrictamente obligatorio.

Como recomendación final considera que si resultaste infraccionado podrás obtener un descuento en el pago de tu multa si lo realizas dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la boleta de infracción, tienes derecho a un 50% de descuento, siempre y cuando no se trate de una falta grave que haya causado un accidente.

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