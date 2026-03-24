FIFA volvió a cancelar reservas hoteleras en distintas ciudades sede (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Otra vez FIFA quedó en el centro de la tormenta: La organización del Mundial 2026 sumó un nuevo foco de tensión después de que trascendiera que la FIFA volvió a cancelar reservas hoteleras en distintas ciudades sede.

El dato más fuerte es que no se trata de un caso aislado: ya había ruido en Ciudad de México por la liberación de unas 800 habitaciones, y ahora se conoció que también hubo un recorte mucho mayor en Filadelfia, donde se cancelaron cerca de 2.000 de las 10.000 habitaciones bloqueadas originalmente.

La situación disparó otra vez la misma pregunta que ya se hacían hoteleros, autoridades locales y seguidores del torneo: qué está viendo FIFA que la lleva a soltar bloques enteros de habitaciones cuando el Mundial está cada vez más cerca.

El caso de México fue el primero en prender las alarmas

En Ciudad de México, la cancelación que salió a la luz a comienzos de marzo pegó muy fuerte porque se habló de la liberación del 40% de las habitaciones que FIFA tenía reservadas, unas 800 de un total cercano a 2.000.

El dato fue confirmado por dirigentes del sector hotelero y provocó una reacción inmediata del gobierno capitalino y de la propia Claudia Sheinbaum, que dijo que se investigaría qué había detrás del movimiento.

Lo que más inquietó en ese momento fue que no apareciera una explicación pública contundente. Mientras desde algunos sectores se intentó bajar el tono diciendo que podía tratarse de una dinámica normal de mercado, el volumen de la cancelación resultó demasiado grande como para pasar desapercibido.

Ahora el tema escaló con nuevas cancelaciones en otra sede grande

La preocupación volvió a subir en las últimas horas porque el fenómeno no quedó limitado a México. En Filadelfia se reportó que FIFA canceló alrededor de 2.000 habitaciones en cuatro hoteles del centro, una cifra todavía más impactante que la conocida en CDMX.

Ese nuevo movimiento reforzó la idea de que hay una revisión más amplia de la estrategia de alojamiento a solo semanas del arranque del torneo.

Ahí es donde la historia se vuelve más delicada. Cuando una federación como FIFA empieza a soltar miles de cuartos en distintas plazas, no solo golpea a la hotelería: también alimenta dudas sobre la demanda real esperada, la planificación de delegaciones, sponsors, medios y comitivas oficiales. Esa lectura aparece reflejada en la cobertura económica y especializada que siguió el caso.

Por qué estas cancelaciones generan tanto nerviosismo

El Mundial 2026 viene mostrando señales muy potentes de interés global. Reuters informó este mes que las ventas de entradas se dispararon y que las fases de ticketing estuvieron sobredemandadas más de 30 veces, mientras que en enero también se reportó un alza en reservas de vuelos hacia Norteamérica tras conocerse el calendario. Por eso, que FIFA afloje reservas hoteleras en varias sedes genera un contraste que desconcierta todavía más.

En otras palabras, por un lado hay fiebre por el Mundial, pero por otro aparecen señales que algunos interpretan como un ajuste preventivo por costos, demanda desigual o recalibración logística. Sin una explicación oficial completa, el vacío lo llenan la especulación y la tensión.

El fantasma que sobrevuela: precios, demanda y cálculo fino

Una de las hipótesis que más fuerza tomó en la conversación pública es que FIFA estaría recalculando necesidades reales y buscando no quedarse sobreexpuesta a tarifas o bloques que finalmente no utilice.

Otra línea apunta a una demanda internacional más irregular según la sede, el contexto global y los costos de viaje. Reuters ya había señalado que el clima internacional, la violencia en Estados Unidos y los precios estaban condicionando parte de la conversación turística alrededor del Mundial.

Eso no significa que el torneo esté en crisis, pero sí que la organización parece estar ajustando piezas sensibles a contrarreloj. Y cuando esos ajustes se hacen sobre hoteles, en ciudades que ya esperaban ocupación récord, el impacto político y económico se siente enseguida.

Mundial caliente antes de empezar

Lo concreto es que la FIFA ya no enfrenta una sola polémica aislada. Entre la cancelación de 800 habitaciones en Ciudad de México y las 2.000 en Filadelfia, el ruido creció demasiado como para minimizarlo. A menos de 100 días del arranque, cualquier movimiento de este tamaño se convierte automáticamente en una señal de alarma.

Y por eso hoy el clima es ese: tensión, nervios y muchas preguntas sin responder del todo en la previa de un Mundial que prometía fiesta total, pero que vuelve a quedar atravesado por una nueva sombra organizativa.

msn.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir