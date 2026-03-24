Ixtlán de Juárez se une a la “Jornada nacional de cascaritas y dominadas” este 26 de marzo (20:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Con inscripciones gratuitas y fomentando la actividad física y el compañerismo, el jueves 26 de marzo en Ixtlán de Juárez, se llevará a cabo la “Jornada nacional de cascaritas y dominadas”, la cual tendrá como sede las instalaciones de la Universidad de la Sierra Juárez en punto de las 8:00 de la mañana.

En cuanto al torneo de futbol, es tanto para la rama femenil como varonil, la fecha límite de inscripción es el miércoles 25 de marzo a las 13:00 horas, la cuota de inscripción es gratuita, podrán participar estudiantes, personal administrativo y académico de la Universidad de la Sierra Juárez.

Los equipos podrán contar con hasta 8 integrantes, se les recuerda a los capitanes, que cada representativo deberá portar playera del mismo color y usar tenis deportivos. La junta previa del certamen se realizará el miércoles 25 de marzo a las 16:00 horas (aula 5).

La premiación y el sistema de competencia serán definidos en la junta previa, por lo que se requiere la asistencia de al menos un representante por equipo. Para mayores informes de las actividades, se pueden comunicar al teléfono 951 115 57 72.

Cabe señalar que la jornada nacional de futbol para las y los jóvenes, desarrollará la competencia de cascaritas y dominadas en todo el país, se pretende que la pasión futbolera inunda los barrios y colonias, para que, a través del deporte, se continúe incentivando la paz. Por tal motivo en diversos planteles educativos a lo largo de la República Mexicana se realizará dicha actividad deportiva.

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