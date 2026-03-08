Mujeres del bloque negro destrozan oficinas y locales comerciales durante su marcha (16:30 h)

2026/03/08  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. Colectivo de mujeres y del bloque negro realizaron destrozos en oficinas, bancos y comercios durante su marcha conmemorativo al Día Internacional de la Mujer.

Tras partir de la fuente de las 8 regiones sobre la calzada Porfirio Díaz vandalizaron, pintarrajearon y rompieron cristales de la Plaza Parque y Mazari.

Pese a estar tapiadas, las mujeres portando mazos y martillos rompieron todo a su paso.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Eligen a Mojtaba Jamenei como el nuevo Ayatolá de Irán (16:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. Mojtaba Jamenei fue elegido como el guía supremo iraní para suceder a su padre, Alí ​​Jamenei,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: