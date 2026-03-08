Mujeres del bloque negro destrozan oficinas y locales comerciales durante su marcha (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. Colectivo de mujeres y del bloque negro realizaron destrozos en oficinas, bancos y comercios durante su marcha conmemorativo al Día Internacional de la Mujer.
Tras partir de la fuente de las 8 regiones sobre la calzada Porfirio Díaz vandalizaron, pintarrajearon y rompieron cristales de la Plaza Parque y Mazari.
Pese a estar tapiadas, las mujeres portando mazos y martillos rompieron todo a su paso.
