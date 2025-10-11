Mujer mata a madre de familia por reclamo por no darle las gracias (20:00 h)

Texas, 10 de octubre. Una disputa relativamente insignificante detonó una tragedia a las puertas de una tienda de mascotas en Dallas, Texas, donde una mujer le disparó en tres ocasiones a una madre de familia que le reclamó por no darle las gracias.

Los hechos ocurrieron este 7 de octubre cuando Cecilia Simpson, de 41 años de edad, le abrió la puerta a Keona Hampton, de 22 años, pero la joven salió sin darle las gracias a la primera mujer.

Molesta y tratando de mostrarle a su pequeña hija que lo correcto es ser cortés cuando se recibe un favor, Simpson le reclamó a Hampton por su acción, a lo que la segunda respondió de manera violenta.

Atemorizadas, la madre y su hija se intentaron esconder en la tienda de mascotas PetSmart, donde los empleados percibieron que la agresora se encontraba armada y seguía buscando pelea.

Mujer asesina a sangre fría a madre frente a su hija

Tras ser expulsadas por los empleados de la tienda, las mujeres siguieron discutiendo en el estacionamiento, donde Hampton le arrojó una botella a Simpson, quien intentó repeler la agresión. En ese momento, la joven desenfundó un arma de fuego y le disparó en tres ocasiones.

El cuerpo de la madre de familia quedó en el suelo del estacionamiento ante la sorpresa de su hija, mientras su presunta asesina intentaba huir de la escena. No obstante, fue capturada metros más adelante y presentada ante las autoridades correspondientes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir