Hija de Monreal, en el Fashion Week de París y hotel de lujo: Esto cuesta la noche (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Una nueva controversia envuelve al entorno del diputado morenista Ricardo Monreal Ávila. Su hija, María Monreal Pérez, fue captada en el Fashion Week de París, uno de los eventos más exclusivos de la moda internacional, y su estancia en un hotel de lujo valuado en varios miles de pesos por noche generó críticas en redes sociales.

El periodista Jorge García Orozco publicó las imágenes en su cuenta de X, donde se observa a María Monreal junto a un grupo de invitadas frente a la entrada del Hotel Sofitel, un recinto cinco estrellas ubicado en el corazón de la capital francesa.

En otra de las fotografías compartidas, aparece sentada entre el público de un desfile, con la etiqueta de “invitada VIP” de una reconocida casa de moda de alta costura.

El costo del hospedaje en Sofitel París

De acuerdo con la captura publicada por el periodista, las tarifas en el Sofitel Le Faubourg París comienzan en aproximadamente 1,100 euros por noche, equivalente a más de 22 mil pesos mexicanos. El hotel es conocido por hospedar a celebridades, diseñadores y empresarios durante la Semana de la Moda.

El tuit de García Orozco señala que la joven fue invitada por una marca de lujo “por ser una de sus mejores clientas”. Sin embargo, usuarios en redes cuestionaron la congruencia de este tipo de lujos con el discurso de austeridad republicana promovido por el partido Morena.

De la política al mundo de la moda

Aunque María Monreal Pérez mantiene un perfil discreto, su presencia en París no pasó desapercibida. En la publicación se destaca que no acudió como funcionaria ni como representante pública, sino como clienta privada de la marca.

La relación familiar con el legislador zacatecano, sin embargo, colocó el tema en la conversación pública, generando reacciones tanto de simpatizantes como de críticos del movimiento oficialista.

Algunos internautas señalaron que “no hay delito” en asistir a eventos de moda, pero consideraron que el contexto político amplifica la percepción de privilegio y distancia con la base ciudadana.

Reacciones y contexto político

Hasta el momento, Ricardo Monreal no ha emitido declaraciones sobre el viaje de su hija ni sobre las publicaciones virales.

El legislador, quien actualmente forma parte del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, ha sido uno de los principales defensores del proyecto de transformación impulsado por el gobierno federal.

Esta no es la primera vez que un familiar de un político del partido genera debate por viajes o lujos. En los últimos años, varias figuras del movimiento han enfrentado críticas por presuntos contrastes entre el discurso de austeridad y su estilo de vida personal.

El Fashion Week de París reúne cada temporada a las casas más influyentes del mundo, desde Dior hasta Chanel, con pasarelas reservadas para celebridades, modelos internacionales e invitadas con alto poder adquisitivo.

