Mujer Emblemática Internacional galardona a triqui por apoyar en rescate de medicinas ancestrales (16:00 h)

Saúl Salazar

huajuapan de León, Oax. 10 de septiembre. La asociación Mujeres Emblemáticas Internaciones galardonó a la profesionista Verónica Dolores González, por su trabajo como fisioterapeuta de la Academia Indígena de México, niños triquis “Campeones Descalzos de la Montaña”, además de impulsar las carreras de montaña en la región Mixteca de Oaxaca.

La también fisioterapeuta originaria de San Andrés Chicahuaxtla, agencia de Putla Villa de Guerrero, compartió que recibió el reconocimiento el 30 de agosto, en la Ciudad de México.

Agregó que también recibió la distinción por acompañar a mujeres indígenas triquis en el rescate y venta de sus medicinas ancestrales, para rehabilitar a las personas.

“La finalidad de todo esto, es que, personas que tengan alguna lesión o molestia, esqueléticamente hablando, puedan no quedarse en el quiero, si no en poder realizar sus actividades, aun así, sin algún miembro de su cuerpo, porque por accidentes ajenos al deporte o en el deporte pasa de que cambia su vida. El objetivo siempre fue ver que se puede hacer con esas personas, hay que buscar la manera de mejorar su salud y que esa persona se vuelva hacer independiente”, refirió.

Sostuvo que está a favor de la medicina tradicional, al contar con familia que conoce de herbolaria, y tías que son parteras, logrando fusionar para implementar en la terapia física.

Señaló que muchas personas evitan meter químicos a sus cuerpos, y buscan curarse de alguna lesión o tener terapia con pomadas, ungüentos y demás proveniente de plantas 100 por ciento naturales.

Dolores González expuso que el reconocimiento la motiva a seguir ayudando a las mujeres, a las y los atletas con terapias, en muchas ocasiones gratuitas, en la región de Tlaxiaco.

“Me siento muy orgullosa, pero también lo tomo con mucha responsabilidad, porque muchas más personas ven el trabajo o ven que sí se puede llegar. La verdad no me esperaba esa respuesta de mi gente de la región. Pero con esto que hice, tuve muchas llamadas, me siento contenta y eso me motiva a seguir con más proyectos”, expresó.

Recordó que por medio de FisioMedic en Tlaxiaco, apoyó con terapias al atleta, Manuel Santiago Hilario, originario de Santa María Cuquila; y a la ultramaratonista internacional, Jael Morales Oseguera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir