Advierte Agricultura comercialización de medicamentos veterinarios falsos y sin registro (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), alerta sobre la circulación irregular de los medicamentos Cefaletas 400, Cefaletas only 200, Cefaletas only 600 y Cefaxal simple, de uso animal, que carecen de registro ante AGRICULTURA. Asimismo, se detectó que el lote 2301008 del producto Equine Race tampoco es reconocido por el laboratorio que lo produce.

El Senasica informó que Equine Race está correctamente registrado en México; sin embargo, el laboratorio titular del registro no reconoce la fabricación del lote 2301008.

Las piezas falsificadas pueden identificarse porque en el envase primario y secundario exhiben un número de registro que no corresponde al asignado para el producto original.

Una segunda alerta —derivada de una notificación ciudadana— precisa que los medicamentos de la línea Cefaletas y Cefaxal simple no cuentan con el debido registro ante AGRICULTURA; por tanto, cualquier lote comercializado con estas denominaciones no corresponde a productos autorizados en México.

El Senasica llama a la población a denunciar la venta irregular de estos medicamentos al correo denunciaciudadana@senasica.gob.mx. En caso de presentar algún efecto adverso o malestar tras el uso de estos u otros productos para uso animal, repórtelo a farmacovigilanciavet@senasica.gob.mx.

Como parte de la operación del Sistema de Farmacovigilancia de Productos Veterinarios, el Senasica pone a disposición de la población el micrositio Alerta Sanitaria , donde se pueden consultar avisos sobre la comercialización de medicamentos e insumos pecuarios falsificados, caducados, robados o sin registro, con el fin de prevenir riesgos a la salud animal.

La Dirección de Regulación de Establecimientos, Productos y Órganos de Coadyuvancia, adscrita a la Dirección General de Salud Animal del Senasica, atiende de forma permanente las notificaciones sobre la venta de productos ilegales, tanto de parte de titulares de registros o autorizaciones de productos veterinarios como de usuarias y usuarios.

