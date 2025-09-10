Heridos, autos quemados por explosión de pipa (16:42 h)

Ciudad de México, 10 de septiembre. Hay alerta en la zona oriente de la Ciudad de México, donde se registró la explosión de una pipa de gas LP de 49, 500 litros, que dejó al menos 18 personas heridas con quemaduras de segundo y tercer grado, sin embargo se estima con el paso del tiempo se actualizará la cantidad de víctimas. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

El hecho ocurrió a la altura del Puente de la Concordia, en inmediaciones del Metro Santa Marta, de la Línea A. Hasta el momento no se han sofocado las llamas. Bomberos trabajan para controlar el fuego y evitar que haya afectaciones mayores.

Servicios de emergencia se encuentran en la zona, para dar atención a los heridos. Varias unidades de emergencia circulan sobre la Calzada Zaragoza, por lo que se pide a la población permitir su avance.

Imágenes en redes sociales muestran vehículos particulares totalmente calcinados. Vecinos han salido con cubetas para ayudar a controlar el fuego, incluso se han visto personas con quemaduras. Las cifras oficiales indican:

18 personas con quemaduras, 18 vehículos y una motoneta quemados

Videos de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia

Mediante imágenes en rede sociales se muestra el momento exacto en que una columna de humo y llamas se alzaron sobre la vialidad, causando alerta entre la gente que transita por la zona. Esa vialidad es muy transitada por lo que se estima que varias personas resultaron lesionadas, sin que hasta el momento se precise la cantidad de heridos.

Hay cierre en la Ermita Iztapalapa, suspenden servicio en la Línea A

La estación Santa Marta de la Línea A del Metro está cerrada debido a la cantidad de humo que hay en la zona. De igual forma la vialidad fue suspendida en Calzada Zaragoza y Ermita Iztapalapa a partir de la avenida Las Torres.

La jefa de gobierno Clara Brugada escribió a través de su cuenta de X, antes Twitter, que “equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas”.

El humo negro causado por este incendio fue percibido en diversas zonas de la Ciudad de México.

Fotos: así explotó una pipa de gas en el Puente de la Concordia

La explosión alcanzó a los vehículos que circulaban por la zona. Foto: Redes

Bomberos enfrían la pipa para evitar otra explosión. Foto: Gerardo Galicia

La zona ya fue resguardada por las autoridades. Foto: Gerardo Galicia