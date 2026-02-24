Mueren dos menores de edad en el albergue “Casa Pato” en San Raymundo Jalpan (12:35 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Tragedia en “Casa Pato” albergue infantil a cargo del DIF Estatal, dos niñas menores de edad pierden la vida ahogadas al caer en una cisterna dentro de las instalaciones.

Pese a los esfuerzos de paramédicos del municipio de San Raymundo Jalpan y del Heroico Cuerpo de Bomberos nada pudieron hacer para reanimar a los infantes pues desafortunadamente cuando rescataron a las menores ya no contaban con signos vitales.

De manera extraoficial, se menciona que presuntamente, la tragedia sobrevino cuando los infantes se encontraban en la parte trasera del inmueble y cayeron a la cisterna el cual no contaba con tapa asegurada, sumado a la falta de vigilancia y supervisión de las menores. menores.

Para evitar que los medios tuvieran acceso a las imágenes, personal de la institución cubrió con sábanas blancas las rejas de las instalaciones que da a la calle que colinda con el congreso del estado de Oaxaca.