Atacan a balazos a la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich; su hijo pierde la vida (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. La presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, del Partido del Trabajo (PT), fue víctima de un ataque armado la tarde de este martes mientras se desplazaba por una carretera federal en el estado de Sonora.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 60 del tramo carretero Hermosillo-Mazatán, una vía que conecta la capital estatal con comunidades del sureste sonorense.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según los primeros reportes oficiales y versiones extraoficiales, la alcaldesa viajaba en un vehículo tipo Jeep junto con su hijo cuando fue interceptada por hombres armados, quienes abrieron fuego contra el automóvil en el que se trasladaban.

El ataque no fue reivindicado y las motivaciones aún se desconocen, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron un proceso de investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables.

Víctima y consecuencias

Tras la agresión, Nora Alicia Biebrich logró sobrevivir, aunque fue trasladada a recibir atención médica debido al impacto del ataque.

Por otra parte, trascendió de manera extraoficial que su hijo que la acompañaba murió en el lugar de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un comunicado oficial con más detalles sobre el estado de salud de la alcaldesa o el avance de las pesquisas.

El ataque ocurre en un contexto en el que diversos funcionarios públicos y representantes municipales en México han sido blanco de agresiones armadas en los últimos años.

Aunque no se ha vinculado directamente el ataque en Sonora con algún grupo delictivo específico, la violencia en carreteras y zonas rurales sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades y la población civil.

Investigación y respuesta institucional

Elementos de seguridad estatal y la Fiscalía General de Justicia de Sonora ya se encuentran trabajando en el lugar donde se registró el ataque, recopilando evidencias y entrevistando a testigos para determinar el móvil del ataque.

Se espera que en las próximas horas se emita un posicionamiento oficial por parte del gobierno estatal o la propia Fiscalía respecto a este hecho violento y las medidas de protección que se tomarán para funcionarios y ciudadanos en carreteras de la región.

Publimetro/Foto:Redes sociales

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir