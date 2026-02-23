Mueren 62 personas entre elementos, delincuentes y civiles en operativo contra El Mencho: García Harfuch (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Al dar detalle de las acciones emprendidas por diversas corporaciones durante los operativos para detener a Rubén Nemesio, “El Mencho”, y contener la violencia generada en diversos estados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que fallecieron en total 62 personas, de ellas, 25 eran elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un elemento de la Fiscalía de Jalisco y una mujer; así como 34 delincuentes, además, 15 elementos de distintas corporaciones resultaron con lesiones.

“En cobardes ataques, después de la acción para la detención de ‘El Mencho’, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco, se registraron seis agresiones donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. Durante estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer; se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques”.

El funcionario federal explicó que en Michoacán, donde también fue abatido “El Tuli”, principal operador logístico y financiero, se registraron 13 agresiones donde perdieron la vida cuatro delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados.

El secretario García Harfuch, dijo que desde el primer momento de la reacción violenta, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata, en coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad.

Acciones para contener brotes de violencia por muerte de El Mencho

“Se instaló un Centro de Mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo”.

Dijo que la colaboración entre los tres órdenes de gobierno fue fundamental para contener los incidentes y para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer.

“La mayoría de los bloqueos, el día de ayer, resultaron retirados y hoy estamos en absoluta novedad, sin bloqueos. Las vialidades principales lograron liberarse y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total”.

En este sentido, informó que se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Especial |

Detalló que en Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales con 18; “en otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales atendieron de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales”, y 70 personas resultaron detenidas en siete estados de la República.

Destacan labores de las Fuerzas Armadas

El secretario García Hafuch hizo un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de la Fuerza Aérea.

“Y un reconocimiento, por supuesto, al General Secretario Ricardo Trevilla por su liderazgo en la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Destacó que este operativo “permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades… La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país”.

24 Horas