Congreso reconoce acciones coordinadas de seguridad de los Gobiernos Federal y Estatal en el Istmo (11:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de febrero. Las y los diputados de la LXVI Legislatura reiteraron su respaldo y reconocimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, por sus acciones firmes en materia de seguridad y combate a grupos delincuenciales, orientadas a fortalecer el Estado de Derecho y devolver la tranquilidad a la población.

Reconocieron la firmeza y el liderazgo de la Jefa del Ejecutivo Federal, por el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, el mandatario Estatal y las corporaciones estatales, en el combate frontal a la delincuencia a fin de garantizar la paz en las comunidades y la protección de las familias oaxaqueñas.

Afirmaron que la protección ciudadana es una prioridad del Estado Mexicano y que desde el Gobierno Federal no solo se atiende la seguridad pública, sino también las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Las y los legisladores destacaron que, en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos en el Istmo de Tehuantepec, el Gobernador Salomón Jara Cruz instruyó la instalación de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Oaxaca, mecanismo de articulación entre el Gobierno de la República y el Gabinete de Seguridad Estatal, actuando con responsabilidad y firmeza.

Recordaron que en la región fueron desplegados más de mil elementos federales y estatales para reforzar la presencia en puntos estratégicos; se instalaron filtros en diez municipios prioritarios, se realizaron sobrevuelos de monitoreo y se fortaleció la vigilancia carretera, así como la presencia operativa en zonas portuarias, espacios de alta afluencia comercial y turística, e instalaciones estratégicas.

Reiteraron que la seguridad pública es una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno, por lo que el Poder Legislativo mantiene su disposición de acompañar las acciones que fortalezcan el marco normativo, presupuestal y de coordinación interinstitucional en la materia, así como aquellas orientadas a preservar la paz, la estabilidad y la protección en todas las regiones de Oaxaca.

