Condenan a más de un siglo de prisión a responsable de violación en Miahuatlán (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Como parte de la estrategia de combate a los delitos cometidos en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia histórica de 102 años de prisión en contra de una persona del sexo masculino identificada como Gerardo E.J.R. por su responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada, ocurrida en la región de la Sierra Sur.

El expediente penal del caso detalla que los hechos ocurrieron en diferentes fechas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, en un domicilio ubicado en San Miguel Yogovana perteneciente al distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, lugar donde fue agredida la víctima, una adolescente (cuya identidad está reservada por ley).

Cuando la FGEO tomó conocimiento del caso a través de la denuncia, se iniciaron las investigaciones ministeriales con perspectiva de género e infancia dado el contexto de los hechos, las cuales fueron llevadas por la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, que logró la detención del responsable.

Gracias a los resultados aportados por la FGEO, el Tribunal de Enjuiciamiento tuvo los elementos suficientes para dictar sentencia condenatoria de 102 años de prisión en contra de Gerardo E.J.R., por su responsabilidad en el delito de violación agravada, además de imponerle el pago de una multa económica establecida en la ley.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca tiene entre sus ejes rectores: garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes, a través de los mecanismos legales de procuración de justicia que están a cargo de áreas especializadas para este tipo de labores.

