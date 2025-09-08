Muere Rick Davies, fundador de Supertramp a los 81 años; ¿Cuál fue la causa de muerte? (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. El rock pierde a un gran ícono del género, pues se dio a conocer que Rick Davies perdió la vida a los 81 años de edad tras una dura y larga batalla que duró diez años contra una terrible enfermedad. De esta manera, fanáticos de Supertramp lamentaron la noticia y lanzaron tributos para el cantante y pianista.

Supertramp lanzó un comunicado para hacer pública la muerte de su vocalista y pianista a los 81 años de edad, en el que destacaron sus habilidades musicales: “Su voz llena de alma y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido del grupo”.

Además reconocieron la resiliencia de su esposa, quien se mantuvo a su lado durante más de 50 años y lo procuró durante su enfermedad que terminó por quitarle la vida el sábado pasado: “Por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas”.

“La música y el legado de Rick continúan inspirando a muchos y son prueba de que las grandes canciones nunca mueren, sino que siguen viviendo”, se agregó en el comunicado que la banda británica publicó, mismo en el que resaltaron que a pesar de su muerte, su legado continúa vivo a través de sus creaciones.

¿De qué murió Rick Davies?

Rick Davies, fundador de Supertramp en 1969, banda reconocida por canciones como ‘Dreamer’, ‘Bloody Well Right’, ‘Breakfast in America’, ‘Goodbye Stranger’ y ‘Even in the quietest moments’, falleció a causa del mieloma con el que fue diagnosticado hace diez años y contra el que batalló los últimos días de su vida.

El mieloma es un tipo de cáncer de la sangre, en el que se debilitan los huesos y se dificulta la producción de células sanguíneas sanas. Esta enfermedad también le quitó la oportunidad de continuar con la gira de Supertramp, banda en la que se desempeñaba como vocalista y pianista.