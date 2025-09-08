Continúan 19 mexicanos en centro de detención de Alcatraz de los Caimanes (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que 19 mexicanos continúan retenidos en el Centro de Detención denominado Alcatraz de los Caimanes en Florida, Estados Unidos.

En el marco de su conferencia de prensa, informó que en la última redada realizada en una planta de autos en Georgia, detuvieron a 23 mexicanos, 13 de ellos pidieron apoyo consular.

Aclaró que no faltarán recursos para los consulados, y para apoyar a los migrantes.

“Todos los mexicanos que están siendo detenidos en Estados Unidos, todos tienen derecho a la atención consular, para ello, los consulados están haciendo una promoción informando del número de teléfono para apoyarlos”, declaró.

Información en desarrollo…