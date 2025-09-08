Continúan 19 mexicanos en centro de detención de Alcatraz de los Caimanes (10:30 h)

En el marco de su conferencia de prensa, informó que en la última redada realizada en una planta de autos en Georgia, detuvieron a 23 mexicanos, 13 de ellos pidieron apoyo consular.
Aclaró que no faltarán recursos para los consulados, y para apoyar a los migrantes.
“Todos los mexicanos que están siendo detenidos en Estados Unidos, todos tienen derecho a la atención consular, para ello, los consulados están haciendo una promoción informando del número de teléfono para apoyarlos”, declaró.
Información en desarrollo…
