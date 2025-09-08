Ocho muertos y 45 heridos en choque de ferrocarril contra autobús en Edomex (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. Un ferrocarril chocó contra un autobús de pasajeros en el Estado de México, incidente que dejó al menos 8 muertos y 45 heridos.

El suceso se registró la mañana de este 8 de septiembre sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, en la zona industrial.

Protección Civil del Edomex informó que ocho personas murieron en tanto que otras 45 fueron atendidas por servicios de emergencia.

El autobús de pasajeros era de doble piso, de la línea comercial Herradura de Plata.

Al lugar acudieron la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, entre otros cuerpos de emergencia.

La circulación vial en la zona se vio severamente afectada.

Información de: López-Dóriga Digital

