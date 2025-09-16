Muere rescatista al caer por un acantilado de 200 metros de profundidad en Hidalgo (21:09 h)

Hidalgo, 15 de septiembre. Durante un operativo de búsqueda de un adulto mayor, Juan Guzmán Trejo, de 42 años de edad, rescatista de Protección Civil del municipio de Tenango de Doria, perdió la vida de manera accidental al caer en un acantilado de 200 metros de profundidad.

De acuerdo al ayuntamiento de Tenango de Doria, su muerte se produjo al caer al fondo de un precipicio situado a un lado de la carretera estatal Metepec–Tenango de Doria, en el tramo conocido como El Estribo.

J.C como le llamaban sus compañeros, participaba en un operativo de búsqueda del señor Regino Modesto Valerio, de 81 años de edad y quien fue visto por última vez el pasado 5 de septiembre en el municipio de Tenango de Doria.

Elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo, se trasladaron al municipio de Tenango de Doria para ayudar en las labores de rescate del cadáver.

Para ello utilizaron un equipo profesional de rescate de media montaña.

Las maniobras que hizo una brigada de bomberos y rescatistas de Tulancingo, primero para llegar hasta la profundidad del acantilado donde había caído Juan Guzmán y luego para sacar el cuerpo, tardaron varias horas.

Los atribulados familiares y compañeros de Juan Guzmán presenciaron las maniobras desde la carretera.

“Con profundo respeto comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Juan Guzmán, integrante de Protección Civil Municipal, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la República y en cooperación con diversas instituciones, como parte de una misión interinstitucional”, informó el ayuntamiento de Tenango de Doria.

Adulto mayor sigue desaparecido

En tanto, siguen las labores para localizar al adulto mayor en las que participaba Juan Guzmán al momento en que cayó al precipicio.

El 5 de septiembre, el señor Regino Modesto Valerio de 81 años de edad fue a la ciudad de Pachuca para presenciar el tercer informe del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca; de regreso, se mostró alterado en el autobús en que viajaba con rumbo a su casa. Tiene su domicilio en la localidad de San Nicolás, del municipio Tenango de Doria pero se bajó mucho antes, en un lugar conocido como El Potrero. Quienes lo conocen le pidieron que volviera a subir al autobús, pero el señor comenzó a correr, y se perdió entre la maleza que abunda en el lugar. Desde entonces nadie a vuelto saber de él.

La Jornada

