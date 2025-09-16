Congreso de Oaxaca aprueba tipificar como delito el robo de agave en el estado (19:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 15 de septiembre. En defensa de la protección del patrimonio de las y los productores de mezcal, así como de la cadena productiva de esta bebida emblemática, el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma al Código Penal del Estado para tipificar el robo de agave como delito, el cual se perseguirá por querella.

De esta forma, la legislación ahora establece que, a la persona, que sin derecho y sin consentimiento se apodere, transporte, comercialice o almacene cualquier especie de agave desde su etapa de plantación, crecimiento y hasta su aprovechamiento se le aplicará una pena sujeta a lo dispuesto en los artículos 353, 354 y 355 del referido Código Penal, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica.

La diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, del Grupo Plural quien suscribió esta iniciativa refirió que, la protección legal de los productos vegetativos con denominación de origen y relevancia económica es una medida que debe permitir reducir significativamente la impunidad y fortalecer la cadena productiva local, contribuyendo a la seguridad jurídica de las y los productores.

“Se aprobó una reforma histórica para proteger al agave, la esencia de nuestro mezcal, cerrando el paso al robo y a la impunidad, protegiendo a las familias productoras y a nuestra biodiversidad”, subrayó Concha Ojeda, quien además expresó que el mezcal oaxaqueño se respeta, se defiende y honra con la ley.

En este sentido el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia precisa, que la tipificación del robo de agave como delito en el Código Penal para el Estado de Oaxaca permitirá además de otorgar un marco jurídico claro y actualizado, contar con una legislación que permita la persecución efectiva de este ilícito, desincentivar la comercialización y el transporte ilegal, la implementación de sanciones proporcionales, también fomentar la inversión en el sector, principalmente.

Cabe destacar que el mezcal es una bebida emblemática para el estado, arraigada en la cultura, tradiciones y economía, lo que le ha valido el reconocimiento como la “Capital Mundial del Mezcal”, ya que es el principal productor de este producto, tan solo en el 2023 produjo el 90.51% del total nacional, aunado a que posee 35 especies nativas de agave.

Con la reforma aprobada con 38 votos a favor en Sesión Extraordinaria Virtual por el Parlamento, se adiciona el artículo 369 Septies al Capítulo I, del Título Decimonoveno del Código Penal local.

