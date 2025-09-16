EU advierte fin de alianza de Aeroméxico y Delta para el 1 de enero (21:30 h)

Estados Unidos, 15 de septiembre. El gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump, indicó que para antes del 1 de enero del 2026, la alianza comercial de Aeroméxico y Delta Air Lines deberá disolverse.

De acuerdo con el portal de noticias británico Reuters, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT por sus siglas en inglés) ordenó que ambas aerolíneas deberán poner fin a su relación antes del 1 de enero y además ha decidido reitrar la inmunidad antimonopolio que conlleva su alianza estratégica.

El medio mencionó también que la medida del DOT es necesaria debido a los efectos competitivos entre los mercados de Estados Unidos y México, ya que representa una ventaja injusta a Delta Air Lines y Aeroméxico.

Por su parte, ambas aerolíneas indicaron que la separación no afectará a los clientes y garantizó que los usuarios podrán seguir con el servicio de manera normal en ambos sistemas.

Asimismo, Reuters explica que el gobierno estadounidense no busca que Delta venda su participación del 20 por ciento en Aeroméxico.

Finalmente, mediante un comunicado, la aerolínea mexicana “lamentó” la decisión de gobierno norteamericano y reafirmó que la medida no afectará el servicio y los puntos de los pasajeros; además, se continuará disfrutando la red de conectividad de las dos empresas.

