Muere Jorge Islas Flores tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa; IPN lamenta su deceso (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. La noche de ayer, cuando las autoridades capitalinas actualizaron la lista de acaecidos tras la explosión de la pipa de gas LP en Puente de la Concordia, en Iztapalapa, trascendió el nombre del artista plástico Jorge Islas Flores. Hoy, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirma y lamenta su muerte.

Pese a que desde hace más de 12 horas el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 7 lanzó una esquela con su nombre informando que su muerte tuvo lugar el jueves 11 de septiembre, fue hasta esta mañana que el IPN confirmó su fallecimiento.

“Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido compañero Jorge Islas Flores, personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, del CECyT7. Que su recuerdo permanezca siempre entre nosotros“, expresó emotivamente el instituto a través de una publicación en su cuenta de X.

Allegados al artista mexicano de 51 años, le describieron en redes sociales como “un ser solidario y un gran artista”, alguien que “hacía obra siempre que podía, muchas veces sin el apoyo del IPN“. También, dijeron, era trabajador de la Dirección de Cultura del municipio de Nezahualcóyotl.

Jorge Islas Flores es el segundo acaecido del CECyT No. 7

Con Jorge, suman dos personas del CECyT No. 7 que pierden la vida tras la explosión de la pipa de gas LP de la empresa Silza en la alcaldía Iztapalapa, en el Puente de la Concordia. El otro acaecido es Juan Carlos Sánchez Blas, un estudiante de 18 años que recién había ingresado a la escuela en este ciclo escolar.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos Sánchez Blas, del #CECyT7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz“, escribió entonces el IPN para despedir a su alumno tras confirmarse el fallecimiento.

Según el último informe oficial ofrecido por Clara Brugada, hasta este momento suman ocho personas fallecidas, 94 personas lesionadas: 22 de ellas en estado crítico, seis en situación grave, 39 delicados y 19 personas que han sido dadas de alta.