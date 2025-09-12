Detienen en Santa Lucía del Camino a presunto acosador que grababa a mujeres (13:45 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 12 de septiembre. La Policía Municipal de Santa Lucía del Camino detuvo a Natanael Hamurabo M. O., de 25 años de edad, luego de ser señalado por grabar a mujeres sin su consentimiento sobre la Carretera Internacional 190, a la altura de la Macroplaza.

De acuerdo con el reporte policial, al ser confrontado por las afectadas, el presunto responsable intentó darse a la fuga, pero fue asegurado por los elementos municipales tras una breve persecución.

Cabe destacar que en julio pasado, el mismo individuo fue acusado en redes sociales de un presunto abuso sexual en contra de una joven. Desde entonces, el área de análisis criminal de la Policía Municipal mantenía un seguimiento de sus movimientos ante posibles reincidencias.

El presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, informó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía: si alguien lo reconoce o ha sido víctima, que acuda a denunciar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir