Con canciones de su autoría, conmemoran natalicio de Modesto Seara Vázquez fundador del SUNEO (13:00 h)

Saúl Salazar || Fotos: Cortesía

Huajuapan de León, Oa. 12 de septiembre. Para recordar el 94 natalicio del doctor Modesto Seara Vázquez, ayer 11 de septiembre, en la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) se realizó una emotiva audición con canciones de la autoría del fundador del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO).

La coordinadora de difusión cultural de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), Reina Ortiz Escamilla, informó que ayer fue un día especial al recordar el nacimiento de Seara Vázquez, porque desde las 7 de la mañana, alumnos, trabajadores, profesores, egresados y demás, colocaron una o varias flores blancas en el Obelisco, en donde se encuentran depositadas parte de las cenizas del finado exrector.

“El como nuestro fundador y rector por tantos años, y aparte porque somos depositarios de sus cenizas, las tenemos ahí en el Obelisco Central de la universidad, pues les rendimos un pequeño homenaje o un recuerdo de la toda la universitaria”, indicó.

Refirió que alrededor de las 6 de la tarde de ayer jueves, realizaron una audición para presentar de 10 a 12 composiciones musicales del Doctor Modesto Seara Vázquez.

Agregó que media hora después, interrumpieron las clases, porque la hora oficial de la salida de los estudiantes es las 7 de la noche, para que los integrantes del coro, banda y demás comunidad universitaria le cantara las mañanitas.

“Le gusta mucho ponerse a componer piezas y sobre todo, ya sea para rememorar su tierra, o concretamente sobre alguna parte del estado. Hay una que se llama Vámonos para Tangolunda y Oaxaca en mi corazón; y ese tipo de piezas. Solo interpretaciones de piano, las composiciones”, recordó.

Ortiz Escamilla detalló que posteriormente, se realizó una serenata luctuosa a cargo del profesor Mauricio Ríos, además de que el coro y la banda, interpretaron música oaxaqueña, que era del agrado del finado exrector del SUNEO.

Recalcó que con las actividades se reflejó que continúa el recuerdo vivo del doctor Modesto Seara Vázquez, hombre que trabajó para dejar un sistema de universidades que sigue ofreciendo educación de calidad, y derrama económica en cada región de Oaxaca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir