Muere en hospital, tras ser herido a balazos; portaba arma y dosis de cristal (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, oax. 20 de agosto. Un hombre falleció en el hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), tras ser l3sionado con disparos de arma de fuego en Huajuapan de León.

Alrededor de las 12:20 de la tarde de ayer martes, reportaron que en la calle Las Lomas, de la colonia Militar, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, encontrado un vehículo de color rojo, marca Nissan Tsuru, con placas del estado de Puebla, y la puerta del copiloto estaba abierta.

Así también que, en la puerta antes citada, parte de las piernas de un hombre se encontraban dentro de la unidad de motor, y demás cuerpo sobre el pavimento, boca arriba.

Un paramédico de Comisión Nacional de Emergencia (CNE), estaba tratando de brindar los primeros auxilios.

Minutos después, llegaron socorristas de Cruz Roja Mexicana, quienes tuvieron que cortar la playera y mariconera del herido.

De inmediato la víctima fue trasladada al área de Urgencias del IMSS, pero al momento que era intervenido en el quirófano falleció, a causa de l3siones que presentó en el tórax y abdomen; alrededor de las 12:57 de la tarde.

El finado respondía al nombre de Efraín B. B., de aproximadamente 31 años de edad.

Los uniformados aseguraron la mariconera en color negro, encontrando al interior un arma de fuego en color negro, con la leyenda de 45 AUTO, con un cargado de color metálico de 45 R. P, que contenía 10 cartuchos útiles.

En la misma mariconera, los policías hallaron 22 bolsitas de nylon, que contenían sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir