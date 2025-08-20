FGEO desarticula banda dedicada a robos de casas en la zona norte de la Ciudad de Oaxaca (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Resultado de trabajos de inteligencia criminal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca logró la aprehensión de dos personas del sexo masculino identificadas como F.A.H.M., alias “Farid”, y A.O.B.L., alias “El Tico”, quienes estarían relacionados con robos a casa habitación en la zona norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez, principalmente en la colonia Reforma.

De acuerdo con las primeras indagatorias, a estas personas se les relaciona con los varios robos a casa habitación en la colonia Reforma y zona norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Una vez que la Fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso, inició las investigaciones a través de la Vicefiscalía General Zona Centro, que permitieron obtener indicios de la probable relación de las dos personas detenidas con robos a casa habitación, y derivado de los trabajos de inteligencia criminal se logró la detención.

Tras la captura de las dos personas, quienes tenían distintos roles en la forma en que operaban, fueron presentados ante el juzgado correspondiente para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca emplea técnicas científicas de investigación, además de hacer uso de herramientas de inteligencia que permitan esclarecer los crímenes, además de brindar certeza en los trabajos de procuración de justicia en el estado.

