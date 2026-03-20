Muere Chuck Norris a los 86 años, leyenda del cine de acción: ¿Cuál fue la causa del deceso? (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Tras el reporte de su hospitalización, se confirmó la muerte de Chuck Norris a los 86 años, legendario actor del cine de acción, hecho que generó un sinfín de reacciones en redes, incluyendo mensajes de pésame y de tristeza ante la pérdida del protagoniza ‘Walker Texas Ranger’.

La noticia se da apenas un día después de haberse hecho pública su hospitalización en Hawái. Aunque no se reveló la naturaleza del malestar que lo que llevó al nosocomio de emergencia, la familia del actor aseguró que se encontraba bien y de “muy buen humor”.

Familia confirma el deceso de Chuck Norris

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de Chuck Norris, donde la familia envió un comunicado explicando que mantendrán la causa de muerte en privado, sin embargo, revelaron que falleció rodeado de sus seres queridos.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”.

En el mismo comunicado, se honró su memoria y se destacó su legado en el cine. Asimismo, se agradeció la atención y cariño de sus fanáticos y se solicitó privacidad durante este difícil momento.

¿Quién era Chuck Norris?

Chuck Norris es reconocido mundialmente por su trayectoria en el cine de acción y la televisión, así como por su formación en artes marciales. Su figura trascendió generaciones, convirtiéndose en un símbolo cultural tanto por sus películas como por los populares memes que circulan en internet desde hace años.

Uno de sus primeros papeles icónicos fue en ‘Way of the Dragon’ (1972), donde protagonizó una memorable pelea contra Bruce Lee en el Coliseo de Roma, considerada una de las escenas más influyentes del cine de artes marciales.

Durante los años 80 consolidó su estatus como estrella con títulos como ‘Missing in Action’ y ‘Delta Force’, películas que lo posicionaron como un símbolo del cine de acción estadounidense en plena Guerra Fría. En ellas, Norris interpretaba personajes militares o agentes con una fuerte carga patriótica, alineados con el contexto político de la época.

Otro de sus trabajos destacados es ‘Lone Wolf McQuade’, donde encarna a un ranger de Texas solitario, un rol que consolidó su imagen de justiciero independiente.

En televisión, alcanzó una nueva generación de seguidores con la serie ‘Walker, Texas Ranger’ (1993–2001), donde interpretó a Cordell Walker, un agente de la ley con habilidades marciales. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y reforzó su estatus como ícono popular.

Más allá de su carrera actoral, Norris también ha sido autor, empresario y figura mediática. En la era digital, su figura adquirió una segunda vida gracias a los llamados “Chuck Norris facts”, una serie de memes que exageran su fuerza y habilidades hasta niveles casi míticos.

Publimetro/Imagen de Instagram: @chucknorris

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