Amplía DIF Oaxaca Centro de Autismo Nyela To Bidao con nueve aulas y espacios especializados (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Con el compromiso de brindar mayores oportunidades para el correcto desarrollo de la niñez en la entidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca amplía las instalaciones del Centro de Autismo Nyela To Bidao con nueve aulas y espacios especializados.

La Presidenta Honoraria del organismo, Irma Bolaños Quijano destacó que estas obras responden a la alta demanda de atención que han manifestado madres y padres de familia de distintas regiones del estado, quienes buscan terapias y acompañamiento profesional para sus hijas e hijos que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Detalló que, para el DIF Oaxaca, ha sido una prioridad escuchar y atender estas solicitudes, por lo que actualmente se trabaja en el acondicionamiento de estos espacios adicionales que permitirán extender al doble la capacidad actual del centro y así favorecer a más de 800 niñas y niños de toda la entidad.

Cabe destacar que este recinto ubicado en calle Mártires de Cananea 100, colonia Volcanes, Oaxaca de Juárez, se encuentra en su segunda etapa de crecimiento, la cual contempla la habilitación de áreas para terapia individual y grupal, una nueva cámara sensorial, así como mejoras en zonas de atención y espera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir