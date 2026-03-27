Muere Axel Solís, periodista deportivo, a los 56 años (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. El periodismo deportivo regiomontano está de luto, ello tras darse a conocer el fallecimiento de Axel Solís, a los 56 años, dejando un legado marcado por su pasión y profesionalismo.

La noticia se confirmó este viernes 27 de marzo de 2026 a través de su cuenta oficial de X, lo que generó gran conmoción entre colegas, seguidores y amigos, quienes han manifestado su pesar mediante distintas plataformas digitales.

“Con el corazón profundamente roto, pero con el alma llena de gratitud, compartimos la partida de nuestro querido Axel Solís”, se lee en el comunicado.

De igual manera, en el mensaje también se agradece a sus seguidores por acompañarlo a lo largo de su carrera, destacando así el profundo amor que tenía por su profesión y por su familia.

“Un hombre íntegro, un periodista apasionado y, sobre todo, un ser humano excepcional que dedicó su vida a narrar las historias que nos unen a través del deporte.

Queremos dar las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes, sus seguidores. Gracias por acompañarlo en esta aventura periodística, por escucharlo, por debatir con él y por permitirle entrar en sus hogares durante tantos años. Él vivía por y para su profesión, pero siempre con ustedes en mente”.

Causas de su muerte

Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento.

Sin embargo, en una de sus últimas apariciones en redes —24 de marzo— refirió que iba saliendo de un “cuadro gripal”, lo que podría haber derivado en complicaciones de salud.

Detalles del servicio funerario

De acuerdo con la información compartida, el servicio de velación se llevó a cabo este 27 de marzo a partir de las 15:00 horas en Capillas Marianas, en la sala Mausoleo B.

Legado que trasciende

A lo largo de su carrera en TUDN, logró construir una conexión sólida con los aficionados al deporte, quienes lo seguían tanto por su credibilidad como por su pasión al narrar cada historia.

Por lo que su legado permanecerá en cada crónica, en cada análisis y en la huella que dejó dentro del periodismo deportivo mexicano.

A su muerte deja a su esposa e hijo, quienes fueron su motor y su puerto seguro.

24 Horas/Foto:@axelsolisrmz

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